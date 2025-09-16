Gobierno aprueba proyecto para reparar hundimiento de la vía Transístmica en el Limón Guarumal

La resolución N°112-25 establece que la empresa contará con un plazo de 180 días calendario para la ejecución, a partir de la orden de proceder.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes, mediante procedimiento excepcional, la contratación entre el Consorcio Gatún —integrado por las empresas Equibal, S.A. y Constructora Bal, S.A.— y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la ejecución del proyecto “Estudio, diseño y desarrollo de planos de solución de punto crítico – El Limón Guarumal”, en la provincia de Colón.

La obra fue adjudicada por un monto de 6 millones de dólares. La resolución N°112-25 establece que la empresa contará con un plazo de 180 días calendario para la ejecución, a partir de la orden de proceder.

Según el MOP, este proyecto forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura Vial a nivel nacional, el cual busca atender los tramos de mayor tránsito vehicular en sectores como Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste, la vía Panamericana hacia el interior del país y la vía Transístmica. En esta última se encuentra el punto crítico de El Limón Guarumal, cuya reparación es considerada prioritaria para garantizar la seguridad y continuidad del tránsito.

La entidad detalló que se realizó un estudio de mercado previo, que fijó un precio de referencia superior al valor presentado por el consorcio, lo que, según las autoridades, respalda la adjudicación bajo términos favorables para el Estado.

Durante la misma sesión, el Consejo de Gabinete también aprobó, a través de la Resolución N°111-25, la contratación con la empresa Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A. para el proyecto de “Dragado, conformación y limpieza de los ríos Tonosí, Flores y El Cacao”, en la provincia de Los Santos. Este contrato asciende a 10.3 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 240 días, más 60 días para la liquidación.

El MOP recordó que, en noviembre de 2024, el distrito de Tonosí sufrió graves inundaciones debido al desbordamiento de ríos tras el paso de la tormenta tropical Rafael, lo que provocó daños en viviendas, cultivos e infraestructura, además de la evacuación de decenas de familias.

Con información de Yenny Caballero