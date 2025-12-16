Consejo de Ministros Centroamericanos otorgan a Abel Aronátegui reconocimiento cultural

Aronátegui, Héroe por Panamá 2018 de Gente TVN , se convirtió en 2021 en el primer panameño en ocupar este cargo a los 29 años, liderando iniciativas que hoy son referentes en la región

El Consejo de Ministros y Ministras de Educación y Cultura de Centroamérica y República Dominicana (CECC‑SICA) otorgó un reconocimiento especial al gestor cultural colonense Abel Aronátegui, por su aporte a la integración cultural regional durante su gestión como coordinador de Cultura del SICA.

Este galardón resalta una trayectoria marcada por innovación y compromiso. Aronátegui, Héroe por Panamá 2018 de Gente TVN, se convirtió en 2021 en el primer panameño en ocupar este cargo a los 29 años, liderando iniciativas que hoy son referentes en la región.

Como coordinador general, Aronátegui impulsó acciones estratégicas que fortalecieron la cooperación cultural centroamericana:

Política Regional para la Protección de Artistas y Trabajadores de la Cultura del SICA, orientada a garantizar derechos y condiciones dignas para el sector.

Proyecto de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial Afrodescendiente del SICA y Cuba, que promueve la preservación de saberes y expresiones tradicionales.

Plan Centroamericano de Lenguas Indígenas, para revitalizar y proteger la diversidad lingüística en la región.

Llamado a la Acción de Cantarranas, declaración ministerial que posicionó la cultura como eje del desarrollo sostenible y fue reconocida por la Unesco.

Estas iniciativas, articuladas con organismos internacionales como Unesco, Crespial y Filac, consolidaron la visión de la cultura como motor de cohesión social y desarrollo.

Tras su etapa en la CECC‑SICA, Aronátegui continúa trabajando por la cultura como director del Centro de Arte y Cultura de Colón (Cacco), espacio que la Unesco ha señalado como modelo regional por su enfoque en derechos culturales y participación comunitaria.

“Agradezco al Consejo de Ministros y Ministras de Educación y Cultura del SICA por este reconocimiento, y reafirmo mi compromiso de seguir impulsando la cultura como herramienta de transformación social desde Colón y para la región”, expresó Aronátegui.