Universidad de Panamá reconocida en el Ranking Latinoamericano del Times Higher Education

Entre los principales indicadores analizados por el THE se encuentran los niveles de enseñanza, el entorno y la calidad de la investigación, la perspectiva internacional y la relación con la industria.

La Universidad de Panamá (UP) se convirtió en la única institución de educación superior del país incluida en el Ranking Latinoamericano del Times Higher Education (THE), una de las clasificaciones internacionales más reconocidas en la evaluación del desempeño universitario.

La Casa de Méndez Pereira obtuvo la posición 151+, logro que la coloca como la única universidad panameña dentro de este prestigioso listado regional, informó el rector de la UP, Dr. Eduardo Flores Castro.

El rector explicó que este ranking evalúa el desempeño de las universidades de América Latina y se utiliza como referencia para gobiernos y tomadores de decisiones, así como para estudiantes, familias, académicos, investigadores e instituciones de educación superior.

En la edición correspondiente al 2026, participaron 250 universidades de 16 países, de las cuales 223 centros de estudios superiores lograron una evaluación positiva para formar parte del ranking.

De acuerdo con los resultados, la Universidad de Panamá obtuvo un puntaje total de 13.7, destacándose especialmente en perspectiva internacional, con 49.4 puntos, seguido del indicador de industria, con 19.5. En tanto, alcanzó 13.7 en nivel de enseñanza, 9.1 en entorno de investigación y 6.7 en el criterio de investigación.

Flores Castro subrayó que este reconocimiento refleja los avances de la Universidad de Panamá en materia de investigación científica y reafirma su compromiso con el cumplimiento de indicadores alineados con los estándares internacionales de excelencia académica.