Estudio panameño revela efectos del veneno de escorpión y plantea recomendaciones clínicas

La investigación fue liderada por la toxicóloga Maricruz Morán, asistente técnica del Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (Ciimet) de la Universidad de Panamá. En ella, se analizó el veneno de cinco especies comunes en Panamá: Tityus atreus, Tityus championi, Tityus festae, Centruroides bicolor y Centruroides limbatus.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un pionero estudio desarrollado en Panamá plantea recomendaciones clínicas concretas para mejorar la atención a pacientes, especialmente niños, tras sufrir la picadura de un escorpión.

Tityus atreus

Tityus championi

Tityus festae

Centruroides bicolor

Centruroides limbatus

Los efectos fueron estudiados en ratones mediante dosis graduadas según la DL50, lo que permitió comparar reacciones correspondientes a envenenamientos leves, moderados y graves. El monitoreo se realizó desde los primeros 5 minutos hasta 24 horas, registrando síntomas como salivación excesiva, temblores, alteraciones respiratorias, convulsiones, piloerección y malestar gastrointestinal.

La segunda etapa incorporó pruebas de laboratorio sobre muestras sanguíneas, analizando hemogramas, frotis y paneles bioquímicos orientados a identificar los órganos afectados.

Hallazgo clave: el veneno provocó aumentos significativos en parámetros asociados con daño pancreático, muscular, cardíaco y renal. La UP indicó que estos resultados deben orientar la actuación médica en salas de urgencias, sobre todo en pediatría.

Recomendaciones derivadas del estudio

El trabajo propone que ante la llegada de un niño con picadura de escorpión se solicite, como mínimo, un panel de exámenes que incluya: glucosa, amilasa, creatinina quinasa total, CK-MB, creatinina, nitrógeno ureico, sodio y potasio.

Importancia clínica:

Permite identificar daño potencial en páncreas, riñones , corazón y músculo

Ayuda a monitorear complicaciones desde media hora hasta tres horas después de la picadura

Facilita decisiones médicas tempranas e intervenciones más precisas

Morán inició esta línea de investigación en 2018 durante su tesis de licenciatura, y más tarde la amplió en su maestría en Toxicología Analítica y Forense, con el estudio titulado: “Evaluación de los efectos toxinológicos en ratones de los venenos de escorpiones de los géneros Tityus y Centruroides de Panamá: manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio”.

El equipo del CIIMET busca ahora identificar enzimas específicas del veneno, como hialuronidasas y fosfolipasas, mediante procesos de fraccionamiento y secuenciación. Morán adelantó que el proyecto pretende incorporar más especies de escorpiones para obtener un panorama completo del escorpionismo en Panamá, aunque advierte que el avance depende de la disponibilidad de veneno para análisis.