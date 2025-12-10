Donar sangre ayudaría a bajar de peso, mejorar la apariencia y producir colágeno, revelan expertos en salud

🩸 Existe un aspecto poco difundido: donar sangre ofrece un importante beneficio para la salud del donante. 🩸 Además, los niveles de triglicéridos y colesterol tienden a disminuir, contribuyendo a un mejor perfil metabólico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Diciembre es un mes festivo que suele caracterizarse por reuniones, celebraciones y el uso de artefactos pirotécnicos, al mismo tiempo que los hospitales del país enfrentan un panorama sanitario delicado: la falta de sangre disponible para transfusiones. Una situación que se agrava ante el incremento de accidentes y traumas que suelen registrarse en esta época.

El Dr. Jorge Jesús Rodríguez, especialista de promoción de la salud en el Ministerio de Salud (Minsa), recordó que actualmente solo el 13 % de la sangre disponible proviene de donaciones, motivo por el cual los pacientes y sus familias deben gestionar reposiciones para garantizar su atención. Indicó que el Hospital Santo Tomás, principal centro de trauma del país, llega a duplicar e incluso triplicar la demanda de sangre en diciembre, situación que lo pone al límite.

Pese a ello, Rodríguez subraya que existe un aspecto poco difundido: donar sangre ofrece un importante beneficio para la salud del donante. El especialista detalló que una persona puede reducir hasta dos libras de peso solo con una donación, dado que el organismo quema hasta 650 calorías durante el proceso. Además, los niveles de triglicéridos y colesterol tienden a disminuir, contribuyendo a un mejor perfil metabólico.

Otro punto destacado es el efecto sobre la piel y el envejecimiento celular. El doctor explicó que la donación aumenta la producción de colágeno, reduce el estrés oxidativo y mejora la oxigenación de los tejidos, factores que favorecen una apariencia más saludable y un menor deterioro celular. Desde el punto de vista emocional, la donación incrementa la liberación de endorfinas, lo que contribuye a una sensación de bienestar, reduce la ansiedad y favorece la salud mental.

Rodríguez añadió que la donación voluntaria, sin buscar compensación, puede incrementar la supervivencia del donante hasta en un 3 %, según estudios médicos. Más allá de salvar vidas, se trata de un acto que también favorece la calidad de vida de quien lo realiza.

El especialista recordó que los glóbulos rojos tienen una duración de 120 días, por lo que una persona puede donar sangre cada tres meses. Sin embargo, las plaquetas, fundamentales para la coagulación y sumamente escasas en los hospitales, pueden donarse cada 15 días, dado que su vida media es de apenas una semana. Para obtener una bolsa de plaquetas es necesario contar con hasta ocho donantes, lo que muestra la alta demanda del componente.

En cuanto a los requisitos para donar, es indispensable ser mayor de 18 años, presentar identificación para tanto nacionales como extranjeros, pesar más de 110 libras y sentirse en buen estado de salud. El procedimiento incluye una evaluación médica breve, lo que constituye prácticamente un control preventivo gratuito.