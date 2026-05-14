Consternación en Chiriquí por un estudiante ahogado en el caño de Dolega

Las autoridades competentes realizaron las labores de levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Dolega, Chiriquí/Una nueva víctima por inmersión se registró este jueves 14 de mayo en la provincia de Chiriquí, luego de que un estudiante de undécimo grado falleciera en el caño ubicado en el área conocida como Los Almohadones, en el distrito de Dolega.

De acuerdo con los reportes preliminares, el joven era estudiante de la Escuela Beatriz Miranda de Cabal y presuntamente salió del plantel educativo con algunos compañeros antes de dirigirse al sitio donde ocurrió la tragedia.

Tras el incidente, las autoridades competentes realizaron las labores de levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Luego de este nuevo caso, especialistas en psicología reiteraron el llamado a reforzar los controles y mecanismos de supervisión dentro de los centros educativos, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo que puedan poner en peligro la vida de los estudiantes.

El hecho ha generado consternación entre familiares, compañeros y residentes de la comunidad chiricana.

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Con información de Demetrio Ábrego