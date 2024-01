Sigue la desconfianza de los consumidores en la economía panameña, según nuevo informe

Ciudad de Panamá, Panamá/Este martes fue presentado ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) el Índice de confianza del consumidor panameño y según los resultados del estudio, aún continúa la desconfianza de los consumidores panameños en comparación con los resultados de noviembre de 2022.

Algunos panameños han indicado que todavía no tienen el poder conseguir un empleo, también desconfían que va a a mejorar la situación económica del país en el presente y futuro.

Además, las personas que fueron consultadas para este estudio aseguraron que no tienen confianza en poder ahorrar en los próximos meses.

Relacionado Se cumple segundo día de juicio oral por femicidio de Astrid Tugrí

Domingo Barrios, presidente de The Marketing Group (empresa consultora e investigadora de mercado) aseguró que, luego de un año, los panameños siguen viviendo en desconfianza y no se ha logrado ningún tipo de avance producto de "las decisiones que se han tomado, de la forma que se han tomado y de cómo no se ha incentivado el crecimiento económico en este país"

Por su parte, Adolfo Fábrega, presidente de la Cciap, resaltó que el "mejor indicador para el inversor, es notar que existe esa confianza por parte del consumidor".

Desde su punto de vista, si hay confianza en los panameños, eso se traduce en crecimiento económico que impulsa y dinamiza la voluntad de los inversores.

Durante la presentación de resultados, se ha indicado que los candidatos a la presidencia de la República deben realizar mejores ofertas de cómo van a generar empleo y ayudar al futuro económico, porque hasta el momento, lo que podría indicar la medición es que esto no se ha hecho, y por tal razón, continúa la desconfianza.

Con información de María De Gracia