Continúan los trabajos de rehabilitación en El Chorrillo; residentes piden se agilicen

Las labores de reparación vial avanzan en el sector mientras los vecinos exigen mayor agilidad para reducir las afectaciones diarias.

Ciudad de Panamá/Los trabajos para la rehabilitación de calles en el corregimiento de El Chorrillo se mantienen en desarrollo; sin embargo, los moradores del área piden a las autoridades agilizar las obras.

A pesar de que las maquinarias y el personal se encuentran sobre el terreno, la comunidad manifiesta que los tiempos de ejecución se han extendido, generando inconvenientes en la movilidad del sector.

La falta de pasos peatonales adecuados y el mal estado temporal de las vías dificultan el acceso al transporte público y el tránsito cotidiano, afectando especialmente a la población de adultos mayores que reside en la zona.

Los vecinos señalan que, aunque comprenden la importancia de las mejoras, es indispensable que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y las empresas encargadas impriman mayor rapidez a los trabajos para culminar la obra lo antes posible y devolver la tranquilidad al barrio.

Con información de Jocelyn Mosquera.