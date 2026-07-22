Continúan los trabajos de rehabilitación en El Chorrillo; residentes piden se agilicen

Las labores de reparación vial avanzan en el sector mientras los vecinos exigen mayor agilidad para reducir las afectaciones diarias.

Continúan los trabajos de rehabilitación en El Chorrillo, pero residentes piden celeridad / Jocelyn Mosquera

Ciudad de Panamá/Los trabajos para la rehabilitación de calles en el corregimiento de El Chorrillo se mantienen en desarrollo; sin embargo, los moradores del área piden a las autoridades agilizar las obras.

A pesar de que las maquinarias y el personal se encuentran sobre el terreno, la comunidad manifiesta que los tiempos de ejecución se han extendido, generando inconvenientes en la movilidad del sector.

La falta de pasos peatonales adecuados y el mal estado temporal de las vías dificultan el acceso al transporte público y el tránsito cotidiano, afectando especialmente a la población de adultos mayores que reside en la zona.

Los vecinos señalan que, aunque comprenden la importancia de las mejoras, es indispensable que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y las empresas encargadas impriman mayor rapidez a los trabajos para culminar la obra lo antes posible y devolver la tranquilidad al barrio.

Con información de Jocelyn Mosquera.

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