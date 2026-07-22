Una niña de 12 años muere por hantavirus en Coclé y es la tercera víctima en la provincia

El Ministerio de Salud confirmó el deceso de la menor en el distrito de Penonomé, mientras que las autoridades reiteran el llamado a reforzar las medidas de limpieza ante la presencia de roedores.

Ciudad de Panamá/Una niña de 12 años muere por hantavirus en la provincia de Coclé, convirtiéndose en la tercera víctima fatal a causa de esta enfermedad en la región en lo que va del año. La menor residía en el corregimiento de El Coco, en el distrito de Penonomé.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que el deceso se produjo por esta enfermedad viral tras realizarse los análisis de laboratorio correspondientes. Con este caso, la cifra de fallecidos en la provincia asciende a tres. Las autoridades explicaron que las víctimas anteriores registradas en meses pasados corresponden a un adulto mayor de 74 años en la comunidad de Sagrejá y a un hombre de 57 años en San Miguel Centro.

El Dr. Domicio Espino, jefe de Epidemiología del Minsa en Coclé, explicó que muchos de los pacientes llegan a los centros médicos en etapas muy avanzadas de la enfermedad.

"Lo primero que el hantavirus da es una fiebre... Pero cuando ya la fiebre pasa a un problema pulmonar, un distrés respiratorio, una dificultad para respirar... con una tos insoportable que usted lo lleva al hospital, pues piense en hantavirus. Y si usted tiene ratones... con mayor razón piense en hantavirus y hágale saber al médico que lo está atendiendo", señaló el especialista.

El hantavirus se transmite a los seres humanos mediante el contacto con heces, orina o saliva de roedores infectados, o por la inhalación de partículas contaminadas en el ambiente. Por ello, las autoridades de salud hacen un llamado urgente a la población para mantener limpios los alrededores de las viviendas, eliminar la maleza y evitar la acumulación de basura.