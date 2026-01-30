Contralor Flores se notifica del fallo de la Corte sobre Panama Ports

Ciudad de Panamá/El contralor de la República, Anel Flores, se notificó este viernes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión suscrito entre el Estado panameño y la empresa Panamá Ports Company (PPC), una decisión que calificó como "un gran triunfo para la República de Panamá".

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), para operar los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico.

Flores aseguró que esto "marca un antes y un después de lo que va a ser nuestra relación portuaria" y representa la recuperación del patrimonio nacional para beneficio de todos los panameños.

"Nosotros vinimos a la Corte porque pensábamos que había algún tipo de cosas que no estaban correctas con el contrato que en efecto ha sido declarado inconstitucional", explicó Flores a su salida del Palacio de Justicia, destacando que la institución actuó en cumplimiento de su deber legal de "preservar los bienes y patrimonio de los panameños".

El proceso judicial se originó a partir de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el contralor general de la República, Anel Flores, luego de una auditoría practicada al contrato de concesión.

¿Qué sigue?

Ante la interrogante sobre los próximos pasos, el contralor Flores indicó que ahora corresponde esperar la ejecución del fallo, un proceso que aún requiere algunas notificaciones pendientes. "Ya eso queda en manos realmente de la Autoridad Marítima Panameña (AMP)", precisó.

Sin embargo, Flores reconoció que es probable que el caso siga el mismo camino que el de Minera Panamá, con posibles acciones ante instancias internacionales.

"Las partes tienen todos los derechos de responder y de defenderse si sienten que han sido violados sus derechos en algún momento", manifestó, aunque reiteró que Panamá está completamente preparado para enfrentar cualquier reclamo.

"El Presidente (José Raúl Mulini) fue muy claro en su comunicado esta mañana; esto es un tema que viene con un equipo de profesionales de las mejores mentes de este país preparándonos para este momento", aseguró Flores.

Consultado sobre las próximas acciones de su institución, Flores fue enfático: "Yo creo que ya nosotros concluimos. Esto ya ahora queda en manos del Ejecutivo". No obstante, se comprometió a continuar apoyando desde la Contraloría "con lo que nos corresponda".

Con información de Yamy Rivas