Contralor y diputados de Vamos se reunirán por salarios retenidos en la Asamblea

El encuentro, previsto para las 11:00 de la mañana, tendrá como tema principal la situación de funcionarios cuyos pagos han sido retenidos por la Contraloría, en medio de una investigación relacionada con el control de asistencia y marcaje.

Panamá/La tensión por la retención de salarios a funcionarios de la Asamblea Nacional llegará a una mesa de diálogo el próximo lunes, cuando el contralor general de la República, Anel Flores, se reúna con diputados de la bancada Vamos, el presidente del Legislativo y jefes de otras bancadas.

El encuentro, previsto para las 11:00 a.m., tendrá como tema principal la situación de funcionarios cuyos pagos han sido retenidos por la Contraloría, en medio de una investigación relacionada con el control de asistencia y marcaje.

El diputado y jefe de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, confirmó la cita y expresó la expectativa de alcanzar una solución. “Sí, el Contralor nos dio fecha, nos ha solicitado una reunión para el lunes a eso de las 11 de la mañana. Vamos a estar asistiendo a la Contraloría conjuntamente con el presidente de la Asamblea y también algunos diputados de otras bancadas para solucionar este tema de una vez por todas y que no vuelva a ocurrir”, indicó.

Sobre los mecanismos de control interno en su despacho, Zúñiga aseguró que existe un registro de asistencia. “Todos ellos firman su asistencia mes a mes de cada uno de los días que asisten a la Asamblea. Ese es el mecanismo de control con los eventuales. Yo lo digo francamente, si a nosotros nos pone un sistema de marcación digital, nosotros no tenemos ningún problema”, afirmó.

La reunión se produce luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunciara que solicitará información formal a la Contraloría para esclarecer los casos de funcionarios con pagos retenidos o cambios a licencia sin sueldo. También aseguró que en el Legislativo no hay funcionarios bajo la figura de licencia con sueldo.

El conflicto se intensificó tras denuncias de la bancada Vamos, que sostiene que estas acciones responden a su postura frente al proyecto de ley del bioetanol en discusión. Según Vamos, 39 funcionarios de los despachos de siete diputados de esa bancada tienen hasta cuatro meses sin recibir salario.

El encuentro del lunes busca aclarar los criterios aplicados por la Contraloría y encontrar una salida a una situación que ha generado fricciones entre el órgano legislativo y el ente fiscalizador.

Con información de Meredith Serracín