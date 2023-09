Contralor Solís aseguró que han ordenado más de 500 auditorías

Ciudad de Panamá/Gerardo Solís, contralor general de la República se dirigió a la Asamblea Nacional para presentar la vista presupuestaria de la entidad para la vigencia de 2024.

Se habían solicitado $187 millones, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha recomendado a la Contraloría $136 millones.

El independiente, Juan Diego Vásquez, fue el único en cuestionar a Solís, sobre el aumento en la planilla fija de la entidad. Además, expresó su preocupación por lo indicado por fiscales del Ministerio Público, la Fiscalía de Cuentas y el Tribunal de Cuentas de que no están recibiendo las auditorías solicitadas a la institución.

Esto, según las instituciones, por la ley aprobada en 2022. donde se le da discrecionalidad al contralor para archivar las auditorías.

“Cuál puede ser la excusa para que desde 2020, cuando llegó al cargo, si los fiscales piden auditorías a la Controlaría no se hayan remitido esos informes, ni siquiera diciendo que no hay conclusiones… que a veces eso pasa, pero por qué no hay entrega del todo de una respuesta”, expresó Vásquez.

Solís, defendiendo la ley, mientras respondía a Vásquez, afirmó que la legislación ha reforzado la fiscalización en la entidad.

“Quiero que tenga la plena seguridad de que nosotros hemos ordenado 567 auditorías, de esas 238 se encuentran en ejecución o en trámite administrativo con más del 80% de avance. Otras 145 se ha ordenado su inicio y 184 ya han sido entregadas”, afirmó Solís.

Agregó que, aún no se ha ordenado el inicio de 377 auditorías presentadas por el Ejecutivo

Vásquez también abordó a Solís si ha realizado una revisión con base a la contratación de docentes en la Universidad Autónoma de Chiriquí, luego que la rectora de esa casa de estudios indicara que ha reconocido doctorados en docentes que no han sido acreditados en su país de origen, a lo que él respondió que no tenía conocimiento de esa situación y que va a ordenar esa revisión

Con información de María De Gracia