Pedirán a la Asamblea Nacional que cite al contralor por 'nulo apoyo a la Fiscalía de Cuentas'

Ciudad de Panamá, Panamá/Una solicitud de citación para que el contralor de la República, Gerardo Solís, comparezca ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas, por el “nulo apoyo que dispensa a la Fiscalía de Cuentas”, realizará el abogado, Ernesto Cedeño, al presidente de este hemiciclo legislativo, diputado, Jaime Vargas.

Relacionado Fiscalía de Cuentas espera audito de Contraloría sobre fondos de descentralización

Acompañado de la solicitud, se adjunta un cuestionario enviado a la Fiscalía de Cuentas, en donde de acuerdo con el abogado, se evidencia que es nula la colaboración que le está dispensa la Contraloría General de la Nación, a este ente jurisdiccional en su lucha contra la corrupción.

Ante esto, “urge que el señor contralor sea citado ante la Asamblea Nacional, para que rinda cuentas sobre el particular”, dijo Cedeño.

Destaca, además, que desde el año 2020 a la fecha, la Fiscalía General de Cuentas, ha recibido 37 denuncias las que han sido remitidas a la Contraloría General en la que se solicitó que lleven a cabo examen correspondiente sobre el hecho irregular denunciado y se determinara la corrección o incorrección del manejo de los fondos o bienes públicos, no obstante, al día de hoy la entidad no ha recibido ningún informe de lo solicitado.

Señala además que lo único recibido por parte de la Contraloría a la Fiscalía son las auditorias que ellos, (contraloría), en su autonomía hicieron en el tiempo, y lo tuvieron a bien remitir.