Conversatorio destaca la huella de la comunidad china en Panamá

El encuentro reunió a representantes de la comunidad chino-panameña, quienes abordaron temas relacionados con su historia, cultura y los aportes que han marcado su presencia en Panamá a lo largo de los años.

Panamá/La comunidad china en Panamá destacó su legado histórico, cultural y económico durante un conversatorio realizado este sábado, como antesala a la conmemoración del Día de la Etnia China, que se celebrará el lunes 30 de marzo en el país.

El encuentro reunió a representantes de la comunidad chino-panameña, quienes abordaron temas relacionados con su historia, cultura y los aportes que han marcado su presencia en Panamá a lo largo de los años.

Sandra Chang, secretaria del Consejo de la Etnia China, explicó que “estamos celebrando aquí los aportes de hombres y mujeres de la comunidad chino-panameña que han contribuido al desarrollo social, comercial y económico en Panamá”.

Añadió que ese legado se refleja en distintos ámbitos de la sociedad. “Parte del legado como lo que todo mundo conocemos como el Mafa, el Fiao, pero también hombres y mujeres de la comunidad que han sido destacados en áreas como la medicina y la educación, que estamos representados aquí hoy en día”.

Durante la actividad, uno de los mensajes que más resonó fue el reconocimiento de la integración de esta comunidad en la identidad nacional. “La sangre china está en las venas panameñas”, expresaron.

La presencia de la comunidad china en el país se remonta a la construcción del ferrocarril, y desde entonces ha sido parte fundamental del desarrollo de Panamá. Aunque no existe una cifra oficial sobre cuántos panameños tienen ascendencia china, se estima que cerca de un millón de personas en el país tienen algún vínculo con esta herencia cultural.

El conversatorio también sirvió como espacio para resaltar cómo, a lo largo de casi dos siglos, esta comunidad ha contribuido a la formación de familias, el fortalecimiento de la economía y la construcción de la diversidad cultural panameña.

Con información de Yami Rivas.