Panamá volverá a la prueba PISA en 2029 tras rediseño curricular

El Meduca ha decidido retornar a la prueba PISA en 2029 como parte de una estrategia responsable y planificada, alineada con los avances estructurales que se están implementando en el sistema educativo.

Panamá/Panamá volverá a participar en la prueba PISA en 2029, según anunció el Ministerio de Educación (Meduca), como parte de una estrategia orientada a fortalecer el sistema educativo y medir con mayor precisión los avances estructurales en curso.

La entidad explicó que “Meduca ha decidido retornar a la prueba PISA en 2029 como parte de una estrategia responsable y planificada, alineada con los avances estructurales que se están implementando en el sistema educativo”.

De acuerdo con la planificación, para ese momento el país se encontrará en una etapa intermedia del rediseño curricular, lo que permitirá evaluar los resultados de su implementación.

En ese sentido, se busca también medir “el fortalecimiento de las competencias docentes mediante procesos continuos de capacitación y la ejecución de programas como Entre Pares, entre otros, orientados a integrar de manera efectiva las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

El Meduca indicó que la decisión responde a una visión de mediano plazo, en la que se prioriza la consolidación de cambios antes de someterse a evaluaciones internacionales. “Más que una participación inmediata, Panamá apuesta por presentarse en un escenario donde los cambios aplicados se reflejen en resultados concretos, medibles y sostenibles”.

Según la institución, el retorno a la prueba en 2029 permitirá “evaluar con mayor precisión el impacto de estas estrategias, centradas en elevar la calidad educativa, fortalecer las habilidades de los estudiantes y garantizar una formación pertinente frente a los desafíos actuales”.

En octubre de 2024, Panamá anunció que no participaría en la prueba PISA 2025, decisión que generó reacciones a nivel internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que esta medida “limitaba su capacidad de evaluar el rendimiento educativo y mejorar sus políticas”.

Mientras que, en su momento, la ministra de Educación, Lucy Molinar, defendió la decisión al señalar que los recursos destinados a la prueba podían ser utilizados en prioridades internas, como la capacitación docente y el equipamiento de los centros educativos.