Coordinan inicio de trabajos para rehabilitar carretera Calobre-Reserva La Yeguada

El proyecto representa una inversión aproximada de B/.4.8 millones y responde a una necesidad planteada por los residentes de la zona.

Veraguas/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Veraguas realizó un recorrido junto al Consorcio Veraguas, empresa encargada del proyecto de rehabilitación de la carretera Calobre-Reserva La Yeguada, como parte de las acciones previas al inicio de los trabajos en esta importante vía de acceso.

La obra contempla la rehabilitación de 18.4 kilómetros de carretera, con labores que incluyen escarificación, incorporación de material selecto, colocación de capa base y carpeta asfáltica, así como construcción y reparación de cunetas, instalación de barandales en los puntos que lo requieran y mantenimiento de puentes.

Félix Jaramillo, jefe de Inspección del MOP, explicó que actualmente se mantienen las coordinaciones con la empresa contratista, a la espera del refrendo del contrato que permitirá emitir la orden de proceder.

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Indicó que el contratista ya cuenta con personal en campo y ha instalado estaciones para identificar los diferentes elementos que conforman la carretera.

A partir del próximo lunes se realizará una evaluación detallada de la vía, metro a metro, para determinar sus condiciones actuales y precisar los puntos que requieren intervención. Según el funcionario, este diagnóstico permitirá actualizar la información, debido a que el estado de una carretera puede cambiar durante los meses transcurridos desde la elaboración de los estudios utilizados para la licitación.

El proyecto representa una inversión aproximada de B/.4.8 millones y responde a una necesidad planteada por los residentes de la zona, además de contribuir a mejorar el acceso hacia la Reserva Forestal La Yeguada, uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la provincia de Veraguas.

Durante el recorrido también se analizaron las medidas que deberán cumplirse debido a que parte de la vía se encuentra en un área protegida. En ese sentido, el Consorcio Veraguas ya inició acercamientos con las autoridades correspondientes para coordinar las actividades que se desarrollarán dentro de la reserva.

El MOP señaló que estas coordinaciones buscan garantizar que la rehabilitación de la carretera se ejecute de manera ordenada, atendiendo las necesidades de los usuarios y procurando la protección del entorno natural.