El vuelo de un sueño: Copa Airlines presentará el avión que llevará a la selección al Mundial

La cobertura completa de este evento podrá seguirse a través de las plataformas de TVN Noticias y TVMAX, donde se compartirán todos los detalles de esta develación que marca un nuevo capítulo en la historia del fútbol panameño.

Desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, un equipo de TVN Noticias partió este lunes hacia la ciudad de Seattle, Estados Unidos, para cubrir la develación del avión de Copa Airlines que transportará a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá en su segunda participación en una Copa del Mundo.

Uno de los aspectos más llamativos de esta iniciativa es el diseño del avión, que fue escogido tras un concurso que reunió más de 700 propuestas en noviembre del año pasado.

El diseño ganador fue elaborado por dos jóvenes panameños, entre ellos Ernesto De León, quien compartió su emoción antes de abordar el vuelo.

“Me siento muy contento, emocionado. Como panameño me siento orgulloso de ver a la selección en el Mundial y como diseñador, es un gran paso en mi carrera ver mi trabajo en el avión”, expresó.

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El creativo destacó que el proceso fue exigente, ya que debió ajustarse a los lineamientos de marca tanto de la Federación Panameña de Fútbol como de la aerolínea encargada del proyecto.

“Fue un reto bastante grande, cumplir con todas las bases y plasmar la idea en el avión”, agregó.

El diseño final del avión aún no ha sido revelado, incluso para sus propios creadores, quienes solo han visto modelos preliminares.

Por su parte, el director técnico del onceno nacional, Thomas Christiansen, manifestó que se encuentra a la expectativa de saber cómo es el avión, cómo está diseñado. "Ir a buscar un avión no es algo que se hace cada día.”

Al igual que De León, aaseguró que no sabe cómo quedó el diseño final por lo que la emoción es 'total'.

“Siempre queremos dejar a Panamá en lo más alto posible. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para ello. Vamos a empezar con el avión. Es lo que nos va a llevar primero a Estados Unidos… a ver cómo ha quedado de bonito.”

Aseguró que tras la clasificación se han seguido preparando para representar al país en la cita mundialista, señalando que eventos como este "es parte de lo bonito de clasificar al Mundial.”

La develación oficial se realizará en Seattle, ciudad que tiene dos horas menos que Panamá, y contará con la presencia de una delegación de la Federación Panameña de Fútbol, medios de comunicación y el director técnico de la selección, Thomas Christiansen.

También se confirmó que jugadores del equipo nacional estarán presentes, algunos viajando desde Estados Unidos y otros desde Panamá para sumarse al evento.

Un símbolo que recorrerá el continente

El avión no solo acompañará a la selección de Panamá en su ruta hacia el Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, sino que además recorrerá múltiples destinos internacionales, proyectando la imagen de Panamá a nivel global.

La cobertura completa de este evento podrá seguirse a través de las plataformas de TVN Noticias y TVMAX, donde se compartirán todos los detalles de esta develación que marca un nuevo capítulo en la historia del fútbol panameño.

Información de Jorge Quiróz.