Corredor Sur tendrá cierres temporales por trabajos en puente sobre el tramo marino

Las restricciones comenzarán a las 9:00 p.m. del sábado 7 de noviembre y se extenderán hasta las 10:00 a.m. del domingo 8, debido a trabajos de vaciado de concreto en un puente sobre el Tramo Marino.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los conductores que utilizan el Corredor Sur deberán tomar previsiones este fin de semana debido al cierre temporal de varios accesos entre Paitilla y Costa del Este, en ambos sentidos de circulación.

ENA SUR S.A. informó que las restricciones comenzarán a las 9:00 p.m. del sábado 7 de noviembre y se mantendrán hasta las 10:00 a.m. del domingo 8 de noviembre.

La medida responde a los trabajos de vaciado de la losa de concreto del puente que cruza sobre el Tramo Marino, como parte del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo.

Durante ese período, algunos accesos permanecerán habilitados para facilitar la movilidad, mientras que otros estarán cerrados temporalmente.

¿Qué accesos estarán habilitados?

La concesionaria detalló que los conductores podrán utilizar los siguientes accesos:

Entrada desde vía Israel hacia Paitilla.

Entrada desde Coco del Mar hacia Paitilla.

Entrada ubicada detrás de las oficinas de ENA, en dirección a Paitilla.

Entrada desde Chanis por la estación Delta hasta la salida de la Ford, en Costa del Este.

Entrada desde Chanis hacia Tocumen.

Salida de Costa del Este hacia Tocumen.

¿Cuáles accesos estarán cerrados?

Los siguientes puntos tendrán restricciones durante la ejecución de los trabajos:

Entrada de la Ford, en Costa del Este, en dirección a Paitilla.

Tramo marino en dirección a Paitilla.

Entradas desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.

Entrada desde vía Israel hacia Tocumen.

Entrada desde Panamá Clinic hacia Tocumen.

Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.

Entrada desde el Xtra Market de Vía Israel hacia Tocumen.

Entrada desde Coco del Mar hacia Tocumen.

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Trabajos de ampliación

Los trabajos forman parte del proyecto de ampliación de los entronques Costa del Este e Hipódromo, que busca aumentar la capacidad operativa del Corredor Sur y mejorar la conectividad entre estos sectores.

ENA SUR recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar los accesos que permanecerán habilitados y respetar la señalización instalada, así como las indicaciones del personal autorizado.

Las restricciones serán levantadas a las 10:00 a.m. del domingo, una vez concluyan las labores programadas.