Ingenieros evaluarán viviendas afectadas por el terremoto con apoyo de firma internacional

El director ejecutivo de Miyamoto International, Kit Miyamoto, destacó la experiencia de la firma en la atención de emergencias sísmicas, con intervenciones en más de 100 desastres a nivel mundial y evaluaciones de más de 700.000 edificaciones dañadas.

Cerca de 50 ingenieros panameños recibieron capacitación especializada para evaluar los daños estructurales y determinar qué viviendas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre pueden ser reparadas y cuáles deberán considerarse irreparables.

La formación fue impartida por Miyamoto International, firma global especializada en ingeniería estructural y reducción del riesgo de desastres, como parte de la cooperación técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos y facilitada por su embajada en Panamá.

Las jornadas se desarrollaron entre el 26 y el 29 de octubre y estuvieron dirigidas a profesionales del sector público, quienes fueron instruidos en metodologías y técnicas para diagnosticar las condiciones de las viviendas y otras infraestructuras afectadas por el sismo.

El director ejecutivo de Miyamoto International, Kit Miyamoto, destacó la experiencia de la firma en la atención de emergencias sísmicas, con intervenciones en más de 100 desastres a nivel mundial y evaluaciones de más de 700.000 edificaciones dañadas.

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Inspecciones casa por casa y clasificación de viviendas

La participación de la firma corresponde a la segunda fase de un proceso de cinco etapas para la recuperación habitacional.

Durante esta fase, cuadrillas de ingenieros capacitados realizan inspecciones de campo casa por casa, los siete días de la semana, para establecer el alcance de los daños estructurales, calcular los materiales necesarios y determinar las reparaciones requeridas.

El trabajo complementa las más de 12.500 inspecciones preliminares de seguridad realizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), mediante las cuales las viviendas fueron clasificadas con etiquetas verdes, amarillas y rojas.

A diferencia de esa evaluación inicial, Miyamoto International desarrolla diagnósticos más detallados para determinar si los inmuebles no presentan daños, pueden repararse a corto o mediano plazo o son estructuralmente irreparables.

Al concluir las inspecciones, la firma entregará un informe técnico que servirá de referencia a las instituciones gubernamentales para definir las intervenciones, los métodos de reparación y los recursos presupuestarios necesarios para atender a las familias afectadas.

Viviendas tendrán códigos QR para consultar evaluaciones

Como parte del proceso, cada vivienda evaluada recibirá un código QR físico vinculado a un identificador único del inmueble.

Mediante el escaneo del código y el ingreso de las credenciales correspondientes, los equipos gubernamentales podrán consultar la información técnica digital de cada inspección.

Este mecanismo busca facilitar el seguimiento de las evaluaciones, mejorar la trazabilidad de los datos y aportar información para decidir qué tipo de asistencia o intervención requiere cada hogar.

La cooperación técnica cuenta con el respaldo del Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Panamá, y busca fortalecer las capacidades nacionales para la evaluación y recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto.