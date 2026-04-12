La corrupción 'roba el pan del pobre' y el futuro a la niñez; el mensaje del arzobispo Ulloa en la Cita Eucarística

En la Cita Eucarística 2026, el arzobispo de Panamá denunció que 482.033 niños y niñas viven en pobreza y llamó a todos los sectores del país a actuar con urgencia.

Ciudad de Panamá/ El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, advirtió hoy que la corrupción en el país "roba el pan del pobre y le roba el futuro al país, especialmente a nuestra niñez", durante su mensaje en la Cita Eucarística 2026, celebrada este domingo en el Parque Omar de la ciudad de Panamá.

En su intervención, Ulloa vinculó directamente las "llagas del resucitado" con la impunidad y la falta de acción ante la pobreza infantil, un problema que afecta a casi medio millón de niños panameños.

Según datos citados por el arzobispo Ulloa, provenientes de estudios del Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en Panamá existen unos 482 mil niños y niñas que viven en situación de pobreza.

El arzobispo Ulloa recordó que la primera infancia, comprendida entre los 0 y 6 años, es determinante para el desarrollo integral de la persona, por lo que permitir que crezcan marcados por la pobreza equivale a perpetuar la desigualdad estructural.

"Ellos no son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes", expresó el arzobispo, quien hizo un llamado firme y transversal a las autoridades de los tres órganos del Estado, al sector privado, a la sociedad civil, a las universidades, a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales, a las comunidades de fe y a los sectores sindicales.

Para Ulloa, nadie puede quedar al margen de esta responsabilidad colectiva, ya que Panamá no puede aspirar a ser considerado un país desarrollado si su niñez sufre hambre, enfermedades prevenibles o abandono.

El mensaje del arzobispo Ulloa enfatizó que un país que no cuida a su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana. Por ello, instó a que no sean la geografía ni el origen social los que determinen el destino de una vida, rechazando que las condiciones en las que se nace definan las oportunidades de desarrollo de los niños panameños.

La intervención, enmarcada en la Cita Eucarística 2026, buscó concienciar a la población sobre la urgencia de priorizar políticas públicas y acciones concretas que protejan a la infancia vulnerable.