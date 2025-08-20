Crecida del río Divalá suspende operaciones de planta potabilizadora de Bugaba

Las fuertes lluvias registradas en la región montañosa de Chiriquí provocaron el desbordamiento del río Divalá, afectando directamente las operaciones de la planta potabilizadora de Santa Marta, ubicada en el distrito de Bugaba.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la crecida del afluente ocasionó la caída de árboles en los predios de la planta, lo que obligó a suspender temporalmente el suministro de agua potable en las comunidades de Santa Marta, Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella y Manchuila, hasta nuevo aviso.

Medidas de seguridad activadas

Ante la emergencia, el Idaan activó un protocolo de protección en coordinación con los Bomberos, Sinaproc, la Policía Nacional y la empresa Naturgy, con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de los operadores de la planta.

Además, se hizo un llamado a los conductores que transitan por la carretera Interamericana para que tomen precauciones y faciliten las maniobras del personal que trabaja en el sitio.