Crisis del agua en Azuero: Aseguran que el servicio potable podría normalizarse en una semana

Los residentes de Los Santos y Herrera podrían volver a tomar agua del grifo en aproximadamente una semana. Así lo informó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, luego de recibir del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilo Villarreal, un informe sobre los avances en la limpieza de las redes de distribución y los tanques de almacenamiento de agua, trabajos que forman parte de la respuesta a la crisis que ha afectado a la región de Azuero.

El ministro Orillac dijo que “dentro de aproximadamente una semana debemos tener el agua potable” dentro de los sistemas para normalizar el servicio en la población de ambas provincias, lo que permitiría que “los santeños van a poder tomar agua del grifo” tras meses de escasez y restricciones, al igual que los herreranos.

Según las autoridades, estos avances representan una etapa clave en la respuesta a la crisis hídrica que ha afectado la península de Azuero y se ha extendido por más de ocho meses.

Crisis hídrica en Azuero

La crisis del agua en Azuero se originó a finales de mayo de 2025, cuando la calidad del agua de los ríos La Villa y Estibaná, principales fuentes de abastecimiento para las plantas potabilizadoras de la región, mostró elevados niveles de materia orgánica y turbiedad, lo que obligó al Idaan a detener la operación de las instalaciones responsables del suministro a comunidades de Herrera y Los Santos.

Desde entonces, pese a que las potabilizadoras han comenzado procesos de rehabilitación y desinfección, el agua que llega por la red pública no ha sido declarada apta para el consumo humano, y se han mantenido las recomendaciones sanitarias de no tomarla directamente hasta que se completen las certificaciones correspondientes.

Durante la crisis, el Gobierno y el Idaan implementaron medidas de contingencia, como la instalación de tanques de agua potable y distribución mediante camiones cisterna en diversos puntos de la región para asegurar el abastecimiento mientras se realizan trabajos de limpieza y rehabilitación de las redes.

La emergencia no solo ha afectado el consumo doméstico, sino también diversas actividades cotidianas en la región.