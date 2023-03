'No caeré en provocaciones': Adames reacciona por pagos atrasados en la Asamblea

El diputado Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional señaló enfáticamente que no caerá en provocaciones a pesar de las presiones económicas que está recibiendo, por el lento desembolso de la planilla de los funcionarios de esa institución. Adames aseguró que hay una "evidente manipulación para favorecer electoralmente a un candidato en particular".

El diputado con aspiraciones presidenciales por el partido oficialista PRD, señaló que el pasado 3 de enero de 2023 se dieron las presentaciones en línea del Presupuesto General del Estado y que el 16 de enero se refrendó; sin embargo, hasta el pasado 15 de marzo sólo se han desembolsado el 60% del monto asignado a planillas, restando el 40%.

Al referirse a la supuesta intervención del Ejecutivo en los asuntos de la Asamblea, Adames afirmó que "la delimitación de poderes está claramente establecida en la Constitución y no debería haber ninguna razón para que un órgano del Estado, en particular, intervenga en el trabajo del otro".

No obstante, luego de ingentes esfuerzos y diligencias en las instituciones vinculadas a las finanzas públicas, el presidente del Pleno Legislativo aseguró que recibió comunicación que en los días venideros se desembolsará otra parte de los fondos de las planillas de la Asamblea.

“Existe una evidente manipulación para favorecer electoralmente a un candidato en particular”, enfatizó el diputado Adames, al tiempo que destacó que "se debe respetar la democracia que es el respeto al disenso”.

El jefe del Legislativo señaló que tiene el derecho de participar en el proceso electoral, aunque no sea “el ungido”, ya que al final las bases del partido serán las que definirán la figura política que requieren.

El presidente de la Asamblea está claro que Panamá es eminentemente presidencialista, pero destacó que en una contienda electoral se debe buscar la unidad de criterios para adecentar las políticas públicas de desarrollo del país y no entrar en una lucha encarnizada.

Las declaraciones del diputado Crispiano Adames se dan luego que en días pasados, el diputado por la bancada independiente, Juan Diego Vásquez denunciara ante el pleno que su equipo de trabajo no cobra desde el mes de enero, añadiendo que no quisiera pensar que es un intento de asfixiar la labor que viene haciendo la bancada.

Ante lo manifestado por el diputado Vásquez, el presidente de la Asamblea Nacional respondió que el Gobierno Nacional no ha depositado el presupuesto que le corresponde por Ley a la Asamblea." Lo más triste es que se haga con propósitos electorales", expresó Adames.

Agregó que "aquí no hay presupuesto porque el Gobierno no ha querido darlo para manipular electoralmente la propuesta que ellos consideran que no debe estar y favorecer a la que ellos sí quieren".