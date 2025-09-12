CSS trasladará servicios de prestaciones económicas a modernas instalaciones en Calidonia

A partir del 15 de septiembre, la caja de seguro social atenderá en el edificio Dr. Francisco Diaz Mérida, con horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que a partir del lunes 15 de septiembre de 2025 los servicios de prestaciones económicas se ofrecerán en una nueva sede ubicada en Calidonia, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a viernes.

La atención se realizará en el Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, conocido anteriormente como el edificio Renta 5. Esta infraestructura moderna y amplia permitirá brindar un servicio más cómodo y eficiente a los asegurados.

Según el comunicado, todos los servicios de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas serán trasladados al nuevo edificio, con la excepción de la entrega de copias autenticadas de resoluciones y expedientes de jubilados y pensionados, trámite que continuará realizándose en el sótano del edificio Bolívar.

Adicionalmente, en la planta baja del edificio Dr. Francisco Díaz Mérida se han habilitado ocho ventanillas de orientación para el uso de la plataforma digital “Mi Retiro Seguro”, servicio que anteriormente era brindado en las agencias de Parque Lefevre y Vía España.

Con este traslado, la CSS reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios y la atención oportuna a sus asegurados, ofreciendo espacios más adecuados y accesibles para los trámites relacionados con prestaciones económicas.

