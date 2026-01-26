Cuatro helicópteros Black Hawk llegan a Panamá para entrenamientos conjuntos con EEUU

El Senan aseguró que todos los entrenamientos se realizarán con estricto respeto a la soberanía nacional, reafirmando el compromiso de Panamá con la cooperación internacional y el fortalecimiento de sus capacidades de seguridad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cuatro helicópteros Black Hawk, dos HH-60 y dos UH-60, arriban este lunes 26 de enero a Panamá provenientes de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Las aeronaves permanecerán en el país hasta el 26 de febrero para participar en entrenamientos conjuntos con personal panameño.

Estos ejercicios contarán con la participación de unidades especializadas del Senan, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), junto a infantes de marina estadounidenses, en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

El programa de entrenamientos se desarrollará desde el 12 de enero hasta el 26 de febrero e incluirá a 61 unidades especializadas panameñas y 50 infantes de marina estadounidenses.

Su objetivo, según las autoridades, es fortalecer las capacidades técnicas, tácticas y operativas de los estamentos de seguridad del Estado, así como mejorar la interoperabilidad y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios operacionales.

Estas actividades complementan los ejercicios regionales Panamax, orientados a la protección de infraestructuras estratégicas, incluido el Canal de Panamá. El Senan aseguró que todos los entrenamientos se realizarán con estricto respeto a la soberanía nacional, reafirmando el compromiso de Panamá con la cooperación internacional y el fortalecimiento de sus capacidades de seguridad.

