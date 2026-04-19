Cuatro personas son aprehendidas tras hurto en residencia en la Tumba Muerto

Ante la denuncia, las unidades desplegaron acciones inmediatas que incluyeron una persecución, la cual concluyó con la detención de los sospechosos y la recuperación de los indicios relacionados con el hecho.

Panamá/Una alerta por un posible hurto en una residencia activó un operativo que terminó con la aprehensión de cuatro personas en la vía Tumba Muerto, en la ciudad de Panamá.

La intervención se dio en el marco de la Operación Intervención Territorial Focalizada, luego de que la Policía Nacional recibiera información sobre la presencia de individuos que habrían ingresado a una vivienda en el sector de Villa de La Fuente.

Ante la denuncia, las unidades desplegaron acciones inmediatas que incluyeron una persecución, la cual concluyó con la detención de los sospechosos y la recuperación de los indicios relacionados con el hecho.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, al igual que los elementos recabados, para continuar con las investigaciones y esclarecer lo ocurrido.