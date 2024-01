¿Qué buscan las demandas de inconstitucionalidad contra ley relacionada a la cuenca del Canal?

Ciudad de Panamá, Panamá/Frente a la problemática expuesta por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sobre las presentes y futuras afectaciones que sufrirá el Canal, si no se soluciona pronto la falta de agua que tienen para garantizar las operaciones durante los próximos años, diferentes abogados y ambientalistas han presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley que derogó los límites de la cuenca hidrográfica del Canal.

De acuerdo al monitoreo que mantiene la ACP, el 2023 fue el segundo año más seco en toda la historia de la cuenca hidrográfica del Canal, llovió 30 % menos en comparación con el promedio histórico, lo que permitió almacenar apenas el 50 % del agua que se necesita para suplir las demandas del recurso durante la temporada seca de este 2024.

Publio Cortés, abogado y exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), es uno de los abogados que mantiene una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 20 de 2006, la misma fue presentada el 6 de diciembre de 2023 ante la Corte Suprema de Justicia y aún se está la espera de que sea admitida.

En esta lista también se encuentra el abogado Juan Ramón Sevillano y el exalcalde de la capital, Juan Carlos Navarro, quienes presentaron otra demanda el jueves 18 de enero de 2024.

En el programa Mesa de Periodistas de este viernes 19 de enero, Cortés reveló detalles sobre la Ley 44 de 1999 que establecía los límites de la cuenca del Canal y que, posteriormente, fue derogada durante la administración del expresidente y actual candidato a la presidencia, Martín Torrijos.

Según explicó Cortés, su demanda se fundamenta en la inconstitucionalidad de la Ley 20 de 2006, mediante la cual se derogó la Ley 44 del 1999, que establecía los límites de la cuenca del canal. "Desde el punto de vista jurídico, los terrenos privados que queden dentro de la cuenca, no pasan a ser propiedad de la ACP, siguen siendo terrenos privados, pero aplica una limitación de dominio", indicó Cortés.

Decimos que es inconstitucional, porque la iniciativa legislativa (...) no vino de la Junta Directiva de la ACP. Lo que pasó fue que, el presidente Torrijos reunió al Consejo de Gabinete, y ellos allí decidieron que iban a derogar la Ley 44 de 1999.

Así las cosas según Cortés, la "Ley 20 de 2006 dejó sin límites la cuenca del Canal en el marco legal", situación que representa un problema para que la ACP pueda asegurar tomar acciones para proteger el recurso hídrico y accionar de manera independiente.

La propuesta presentada por la ACP contempla la construcción de un reservorio multipropósito en el río Indio, no obstante, depende de que los Órganos Ejecutivo y Legislativo aprueben la ley que defina los límites de la cuenca del Canal, incluyendo en ella la de río Indio, y también la eliminación de la restricción que tiene el Canal para la construcción de nuevos embalses.

No hubo consenso nacional en la Ley 20 de 2006, porque no salió de la ACP, no se cumplió con la Constitución y esperamos que la Corte lo evalué en su momento", puntualizó Cortés.