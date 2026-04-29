Celebran 25 años promoviendo la sostenibilidad de la cuenca del Canal de Panamá

El aniversario número 25 de la Comisión Internacional de la Cuenca Hidrográfica fue destacado como un esfuerzo sostenido para garantizar la sostenibilidad de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.

Ciudad de Panamá/El aniversario número 25 de la Comisión Internacional de la Cuenca Hidrográfica (CICH) fue destacado como un esfuerzo sostenido de coordinación entre instituciones, organizaciones y la sociedad civil para garantizar la sostenibilidad de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.

Durante la conmemoración, se resaltó la importancia de este recurso para la vida diaria y el desarrollo del país. El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, subrayó que, aunque muchas veces pasa desapercibida, la cuenca es esencial para el suministro de agua.

“La cuenca hidrográfica es tan importante que nosotros tomamos agua todos los días y no nos damos cuenta cuán importante es. Las actividades que se desarrollan en la cuenca y el crecimiento de sus comunidades reflejan mejoras en la calidad de vida de sus habitantes”, expresó.

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En el acto también se evaluó el estado de salud de la cuenca, destacando que se mantiene gracias al trabajo conjunto entre los moradores, la Autoridad del Canal de Panamá y las instituciones que integran la CICH. No obstante, se hizo un llamado a la población a contribuir en su conservación y a enfrentar los desafíos actuales.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la comisión, María Eugenia Ayala, indicó que estos retos están contemplados en el plan indicativo territorial ambiental, orientado a lograr un desarrollo sostenible.

“La conservación del recurso hídrico es crucial y debe ir de la mano con las instituciones rectoras del país”, afirmó.

Habitantes de la zona también resaltaron la necesidad de proteger este entorno. Gerardino, residente del área, señaló que el cuidado de la cuenca es clave, ya que en el futuro podría abastecer a más panameños que aún no cuentan con acceso regular al agua potable.

Actualmente, alrededor de 300 mil personas se benefician del buen estado de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, tanto por el suministro de agua potable como por su aporte a la producción agrícola.

Con información de Jorge Quirós