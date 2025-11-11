Productores y autoridades preparan la Zafra del Café 2026 en la cuenca del Canal

El encuentro busca resaltar la importancia del café panameño y fomentar el desarrollo económico y turístico en la región

Panamá/La Agencia de Nueva Arenosa y la Coordinación Agrícola del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá Oeste realizaron una reunión para destacar la importancia del café en la cuenca del canal de Panamá, en la que se dio la participación de varias asociaciones cafetaleras.

En que su objetivo principal del encuentro fue la organización del evento Zafra del Café que se va a realizar en los días 16 y 17 de enero del 2026.

Durante el comité de planificación, los representantes de las asociaciones de café dieron los últimos detalles de un programa, el cual no solo busca celebrar la emocionante tradición cafetera local, sino impulsar la promoción del café panameño en el ámbito nacional e internacional.

Podría leer. Bocas del Toro: Chiquita Brands inicia feria de reclutamiento con meta de 5,000 empleos

Zafra de café será un punto de acercamiento para productores, consumidores y los amantes del grano, en que incluirá exposiciones y degustaciones, talleres y presentaciones culturales.

Las organizaciones reafirman su entusiasmo por el evento, gracias a la colaboración entre las agencias y las asociaciones, lo cual no solo va a fortalecer la comunidad cafetera, sino que se impulsará el crecimiento económico a través del turismo, generando un efecto multiplicador.