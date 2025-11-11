Bocas del Toro: Chiquita Brands inicia feria de reclutamiento con meta de 5,000 empleos

Bocas del Toro/La empresa Chiquita Brands dio inicio a su feria de reclutamiento en la empacadora número 45, ubicada en la provincia de Bocas del Toro, como parte del proceso de reactivación del sector bananero en la región.

La jornada, coordinada junto al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), tiene como objetivo impulsar la contratación de mano de obra local para labores de campo, cosecha y cultivo, que se reanudarán progresivamente entre noviembre de este año y marzo de 2026.

La reactivación se está haciendo de manera progresiva. Estamos empezando en primera instancia con las labores de campo. Aspiramos poder contratar en esta primera etapa a 3,000 personas y, cuando estemos listos para las labores de cosecha y empaque, estaremos reactivando la contratación progresiva de los 2,000 restantes y volver a los números que mantenía anteriormente la operación de Chiquita, que era de 5,000 trabajadores”, explicó Alexander Gabarrete, representante legal de la empresa.

El directivo señaló además que la compañía mantiene expectativas positivas sobre el futuro de la actividad bananera en el país.

Estamos siendo optimistas de poder generar nuestra primera exportación y posicionar a nuestro país como productor de banano a nivel mundial”, agregó.

La feria de reclutamiento continuará durante esta semana en las diferentes empacadoras del distrito de Changuinola, donde las autoridades locales y la empresa hacen un llamado a los interesados a participar en la jornada más cercana a su residencia y cumplir con los requisitos establecidos para optar por una plaza laboral en el sector bananero de Bocas del Toro.

Estas ferias programadas entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, en el marco de la recuperación del sector bananero. Las ferias se desarrollarán en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las siguientes fechas y lugares:

Martes 11 de noviembre: Empresa Las Tablas Assets (fincas 44, 45, 46 y 47). Lugar: Empacadora de Finca 45.

Empresa (fincas 44, 45, 46 y 47). Lugar: Empacadora de Finca 45. Miércoles 12 de noviembre: Empresa Guabito Assets (fincas 41, 43 y 53). Lugar: Empacadora de Finca 41.

Empresa (fincas 41, 43 y 53). Lugar: Empacadora de Finca 41. Jueves 13 de noviembre: Empresa Las 30 Assets (fincas 15, 24, 32, 33 y 85). Lugar: Empacadora de Finca 33.

Empresa (fincas 15, 24, 32, 33 y 85). Lugar: Empacadora de Finca 33. Viernes 14 de noviembre: Empresa Las 60 Assets (fincas 62, 63, 64, 65 y 66). Lugar: Empacadora de Finca 65.

Empresa (fincas 62, 63, 64, 65 y 66). Lugar: Empacadora de Finca 65. Sábado 15 de noviembre: Empresa Finca 8 Internacional (fincas 02, 03, 11, 12 y 13). Lugar: Empacadora de Finca 13.

El reinicio de operaciones representa un paso clave en la recuperación de una de las actividades agrícolas más emblemáticas de Bocas del Toro, que genera miles de empleos directos e indirectos en la región occidental.

Con información de Nixon Miranda.