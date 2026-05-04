Culmina búsqueda de un hombre en río Gariché tras ser localizado en Costa Rica

La información fue confirmada por un familiar a las autoridades.

David, Chiriquí/Una persona que había sido reportada como desaparecida en la provincia de Chiriquí fue localizada en su residencia en Costa Rica, según confirmaron autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Se trata de José Adrián Vargas, ciudadano costarricense cuya desaparición había sido reportada el pasado sábado en el área del río Gariché, en la comunidad de Santa Marta, distrito de Bugabá.

Tras la alerta, el Sinaproc, en conjunto con la Fuerza de Tarea Conjunta, activó un operativo de búsqueda en la zona para dar con el paradero del hombre.

Sin embargo, posteriormente se conoció que Vargas había llegado a la casa de su madre en Costa Rica, donde fue ubicado en buen estado de salud. La información fue confirmada por un familiar a las autoridades.

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La directora regional del Sinaproc, Mónica Acosta, indicó que se realizaron las diligencias correspondientes para corroborar el reporte, lo que permitió dar por finalizadas las labores de búsqueda.

El Sinaproc informó, a través de sus canales oficiales, la culminación del operativo, destacando la coordinación entre las entidades involucradas en este tipo de emergencias.