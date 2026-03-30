Damnificados de huracanes Eta e Iota reclaman revisión de lista de beneficiarios de viviendas en Tierras Altas

Por su parte, las autoridades del Miviot indicaron que el listado de beneficiarios se encuentra en fase de evaluación.

David, Chiriquí/A casi seis años del paso de los huracanes Eta e Iota en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, residentes afectados denuncian que no han sido incluidos en el listado de beneficiarios para la entrega de viviendas construidas por el Gobierno Nacional.

Los afectados manifestaron su preocupación ante la proximidad de la entrega de estas soluciones habitacionales, asegurando que varias familias que sufrieron directamente las consecuencias de estos eventos climáticos no han sido tomadas en cuenta.

De acuerdo con los residentes, han sostenido reuniones y solicitan que el presidente de la República [José Raúl Mulino] revise el listado de beneficiarios para que se realicen las correcciones necesarias.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que sean justos a la hora de conceder una vivienda digna a las personas que estamos en alto riesgo en Tierras Altas”, expresó uno de los afectados.

Otra residente indicó que, pese a acudir al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), no aparecen en los registros. “Somos del poblado de Bambito, áreas afectadas, y no aparecemos. Queremos que ese listado se revise y se hagan las cosas como se deben hacer”, señaló.

Un tercer afectado aseguró que tampoco recibió respuestas claras por parte de la entidad. “Fui al Ministerio de Vivienda y dijeron que no sabían de eso. Queremos que se incluya a comunidades como Paso Ancho, Bambito, El Desierto y Cerro Punta”, reclamó.

Por su parte, las autoridades del Miviot indicaron que el listado de beneficiarios se encuentra en fase de evaluación. No obstante, los afectados aseguran que continúan a la espera de que se realicen las rectificaciones correspondientes para garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Con información de Demetrio Ábrego