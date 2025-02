Claman por justicia en vigilia por la privación de libertad de Dayra Caicedo

Panamá Oeste/"Te seguimos buscando, Dayra" y "no se fue, se la llevaron" son algunos de los mensajes que se leían en las pancartas rosadas que familiares, amigos, vecinos y compañeros llevaron a una vigilia que se realizó este sábado 22 de febrero, en el área de Vista Alegre, para exigir justicia por la privación de libertad de la joven Dayra Caicedo de 23 años, quien ya cumplió más de 48 horas de estar desaparecida.

En la tarde de este sábado, el Ministerio Público informó sobre la aprehensión de un hombre, ubicado en el área de Parque Lefevre, y que presuntamente está vinculado a este caso. Ayer, también se solicitó información para dar con el paradero de Oldemar Alexis Forth Moya, de 23 años de edad, otro sospechoso requerido por su presunta vinculación al robo y privación de libertad en perjuicio de la joven Dayra.

Información relacionada: Fiscalía pide apoyo para ubicar a supuesto vinculado en la privación de libertad de la joven Dayra Caicedo

Vestidos de rosado, el color que se ha convertido en símbolo de la búsqueda de Dayra, los asistentes elevaron sus voces gritando "justicia", mientras que su madre clama por el regreso de su hija sana y salva.

Mi hija no le hizo daño, ¿por qué se la llevaron? Es mi niña más chica, es mi bebé, la extraño, con ella converso todas las noches, la esperaba a que saliera de la universidad, no me acostaba sin que ella llegara, y ellos me han quitado esa paz. Por favor recapaciten y me la dejen regresar", expresó la señora Dayra Mirande, madre de la víctima.