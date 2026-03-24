Debate por regulación digital de menores divide opiniones en la Asamblea

El proyecto será discutido en primer debate, donde se definirá si cuenta con el respaldo necesario para avanzar en el proceso legislativo.

Un proyecto de ley que busca regular el uso de redes sociales en menores de edad avanza hacia su primer debate en la Asamblea Nacional, en medio de posturas encontradas sobre el rol del Estado en la supervisión digital dentro del hogar.

La iniciativa, impulsada por estudiantes de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Umecit), ha sido discutida en mesas técnicas con participación de entidades como el Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La diputada Alexandra Brenes, quien ha dado seguimiento a la propuesta, explicó que el proyecto surge como respuesta a la creciente exposición de niños y adolescentes en entornos digitales.

“Es una responsabilidad compartida como sociedad. Aunque los padres tienen un rol fundamental, hay situaciones donde el Estado debe intervenir para proteger a los menores”, indicó.

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Según Brenes, la iniciativa busca establecer políticas públicas que acompañen a las familias en la supervisión del uso de redes sociales, tomando como referencia modelos aplicados en otros países.

No obstante, la propuesta ha generado debate. El diputado Ernesto Cedeño expresó reservas sobre el alcance de la regulación, al considerar que el control debe recaer principalmente en los padres.

“Yo soy de la idea de que como papá debo ejercer los controles. Es un tema controversial cuando se habla de intervención del Estado en el hogar”, sostuvo.

El proyecto será discutido en primer debate, donde se definirá si cuenta con el respaldo necesario para avanzar en el proceso legislativo.

La discusión se da en un contexto de creciente preocupación por los riesgos que enfrentan los menores en plataformas digitales, lo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de equilibrar la protección estatal con la autonomía familiar.