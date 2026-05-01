Decomisan 137 paquetes de presunta droga en embarcación abandonada en Isla Mosquito

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Drogas, adelanta las diligencias correspondientes.

Isla Mosquito, Guna Yala/En una operación conjunta desarrollada en Isla Mosquito, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) lograron el decomiso de 137 paquetes de presuntas sustancias ilícitas.

La acción se llevó a cabo tras la localización de una embarcación sin tripulantes en el área, en cuyo interior se encontraron cinco sacos que contenían los paquetes sospechosos. Las autoridades procedieron al aseguramiento de la droga como parte de los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos.

De acuerdo con los primeros reportes, la embarcación habría sido abandonada, lo que abre líneas de investigación para determinar su procedencia, así como la posible vinculación con redes de narcotráfico que operan en la región.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Drogas, adelanta las diligencias correspondientes para la verificación y análisis de la sustancia incautada, así como para identificar a los responsables de este hecho.

Por su parte, agentes del Senafront mantienen operativos de patrullaje y vigilancia en el área, como parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico de drogas en las zonas costeras y fronterizas del país.