La Gobernación Emberá-Wounaan lanza concurso para diseñar la bandera comarcal

La propuesta ganadora será seleccionada mediante un proceso de consulta en los congresos locales y regionales y ratificada por el Congreso General.

Ciudad de Panamá/La Gobernación Emberá-Wounaan lanzó un concurso para escoger el diseño de la que será la primera bandera oficial de la comarca, una iniciativa que busca involucrar a las comunidades en la creación de un símbolo que represente su identidad cultural e histórica.

El concurso cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación (Meduca) y está abierto a la participación de las comunidades que conforman la comarca. Los diseños recibidos serán sometidos a un proceso de votación y preselección, del que saldrán 41 propuestas, una por cada región.

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Posteriormente, los diseños seleccionados serán presentados ante el Congreso General Emberá-Wounaan, organismo que tendrá la responsabilidad de elegir y ratificar la propuesta ganadora.

La gobernadora de la comarca, Raquela Carpio, calificó la iniciativa como un paso histórico, al destacar que la comarca cumplirá 43 años de creación el próximo mes de noviembre sin haber contado hasta ahora con una bandera oficial.

Carpio explicó que el proceso se desarrolla respetando las tradiciones y mecanismos de decisión de los pueblos indígenas, con el objetivo de garantizar la participación de toda la población.

“Lo que no queremos es saltar la forma en la que nosotros elegimos y tomamos decisiones, que es en el Congreso General, la máxima autoridad de expresión y decisión”

La iniciativa busca fortalecer la identidad de la comarca y dotarla de un emblema que represente a las futuras generaciones de la población Emberá-Wounaan.

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