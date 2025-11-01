Decomisan camión con 1,500 pacas de cigarrillos valoradas en 1.5 millones de dólares

El camión de 53 pies de largo transportaba más de 1,500 pacas de cigarrillos de diferentes marcas , procedentes de la Zona Libre de Colón con destino a El Salvador

Panamá/Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la incautación de un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en más de 1.5 millones de dólares, como parte de la Operación Independencia.

El decomiso se realizó luego de que unidades de la Dirección de Investigación Judicial , en coordinación con la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, interceptaran un camión articulado en la autopista Arraiján–La Chorrera.

Por este caso, está siendo investigado un panameño, de acuerdo con lo manifestado por el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Eduardo Rodríguez.

El fiscal señaló que en septiembre pasado, bajo la Operación Ruta, se dio un primer decomiso de contrabando de cigarrillos.

Según el reporte oficial, el conductor del vehículo no mantenía la documentación de la carga, lo que motivó su traslado a la sede de la Policía Nacional en Ancón para efectuar el registro correspondiente.

El camión de 53 pies de largo transportaba más de 1,500 pacas de cigarrillos de diferentes marcas, procedentes de la Zona Libre de Colón con destino a El Salvador. El valor del cargamento fue estimado en 1.5 millones de dólares en el mercado ilícito.

Por este caso, fue aprehendido un ciudadano panameño, quien fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

Las autoridades destacaron que este decomiso forma parte de los esfuerzos para combatir el contrabando transnacional, un delito que afecta la recaudación fiscal y la seguridad comercial del país.