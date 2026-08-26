Decomisan vaporizadores con presunta sustancia ilícita en cargamento procedente de Estados Unidos

La diligencia fue ejecutada por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Panamá/Tres empaques plásticos y 44 cajas pequeñas con vaporizadores desechables, todos con presunta sustancia ilícita, fueron decomisados durante una operación desarrollada en un recinto aduanero del área este del país.

La diligencia fue ejecutada por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Según los datos proporcionados, el cargamento procedía de Estados Unidos y tenía como destino final Panamá.

Las autoridades mantienen las verificaciones para determinar la naturaleza de las sustancias e identificar posibles responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántos vaporizadores contenían las 44 cajas ni si hubo personas aprehendidas durante el operativo.