Carnaval 2025: Estas son las regulaciones del 'Festival Carnavalístico' que inicia este viernes 28 de febrero

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá ha emitido un decreto que regirá las festividades de Carnaval en la ciudad, a partir de este viernes 28 de febrero. La normativa establece horarios específicos para la venta de licor y la música, así como medidas de seguridad para garantizar el orden durante los cinco días de celebración.

Según lo dispuesto, la venta de bebidas alcohólicas estará permitida hasta las 3:00 a.m. para aquellos que se encuentren en la Cinta Costera. La música, por su parte, podrá continuar hasta las 4:00 a.m. en las zonas habilitadas para las festividades. Este decreto no solo se aplica en la Cinta Costera, sino que será válido en todos los corregimientos de la ciudad, ya que varias autoridades locales también realizarán actividades durante el Carnaval y estarán reguladas bajo estas disposiciones.

Uno de los puntos claves de la nueva regulación es la prohibición de la presencia de niños, niñas o adolescentes en la Cinta Costera después de las 11:00 p.m. El Play Land Park, que operará hasta esa hora, es uno de los pocos lugares donde los más jóvenes podrán disfrutar de las festividades. Tras este horario, los menores deberán abandonar la zona.

Para quienes infrinjan las normas, las sanciones son claras. Las multas comenzarán desde los 50 dólares, pero podrán alcanzar hasta los 1,500 dólares dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, las autoridades han señalado que dentro de las áreas delimitadas para las actividades de carnaval, se cerrará el acceso a las 3:00 a.m., una hora antes de la culminación de las festividades nocturnas.

En cuanto a la seguridad, el vocero de la Alcaldía de Panamá destacó que se han tomado medidas para garantizar la tranquilidad de los asistentes. Se contará con un fuerte despliegue de seguridad en los seis puntos de acceso al carnaval, y se han establecido restricciones para evitar cualquier tipo de incidente. Entre las prohibiciones se encuentra el ingreso de paraguas, bebidas alcohólicas, armas o herramientas de trabajo, con el fin de prevenir situaciones de riesgo.

El objetivo de este decreto es garantizar el disfrute seguro y organizado de los miles de panameños y turistas que se esperan durante estas festividades de carnaval, promoviendo un ambiente de convivencia pacífica y ordenada.

Con información de Luis Carlos Velarde