Delincuentes armados interceptan y matan a conductor en Villa La Siesta de Tocumen

Las detonaciones alertaron a los residentes de la comunidad, quienes dieron aviso a la Policía Nacional. Al llegar al lugar, las unidades confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

Panamá/Un hombre fue asesinado a tiros este miércoles en la comunidad de Villa La Siesta, en Tocumen, luego de ser interceptado por delincuentes armados mientras conducía por el sector.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:45 p.m., en la calle Tolé. Según los primeros datos extraoficiales, la víctima manejaba un vehículo utilizado para la recolección o compra de chatarra cuando fue sorprendida por sus agresores, quienes presuntamente viajaban en un auto de color negro.

Desde ese vehículo le hicieron varios disparos. El conductor intentó escapar, pero no logró ponerse a salvo. El auto quedó cerca de una residencia y la víctima alcanzó a bajarse y caminar algunos pasos antes de caer sin vida.

Las detonaciones alertaron a los residentes de la comunidad, quienes dieron aviso a la Policía Nacional. Al llegar al lugar, las unidades confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

Al sitio acudieron agentes de la Dirección de Investigación Judicial y personal de Criminalística del Ministerio Público para iniciar las diligencias, levantar evidencias y tratar de establecer el móvil del homicidio.

Unidades policiales e investigativas también realizaron recorridos en la zona y comenzaron a recabar información entre residentes del sector. Las autoridades esperan verificar si existen cámaras de vigilancia en la calle donde ocurrió el ataque, con el fin de identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la identidad de la víctima. Familiares del hombre llegaron al lugar durante la tarde.

La Fiscalía de Homicidio del Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de sangre registrado en el país.

Con información de Meredith Serracín.