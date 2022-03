Para el analista José Eugenio Stoute, el fallo del Tribunal Electoral (TE) que otorga el fuero electoral penal al expresidente Ricardo Martinelli tiene dos implicaciones extremadamente graves, la primera es que los magistrados Alfredo Juncá y Heriberto Araúz, supuestamente cometieron el delito llamado "prevaricación" que se da cuando se emite un fallo, sabiendo que es contra derecho en el sentido de haber fallado sobre el principio de especialidad.

Resaltó que ambos magistrados sabían que no podían fallar en esto, debido a que el propio magistrado Eduardo Valdés Escoffery había realizado una ponencia explicando por qué el Tribunal Electoral no podía opinar sobre el mismo, debido a que eso no es competencia de la institución.

Vea también: Pleno del TE mantiene fuero penal electoral a Ricardo Martinelli, ¿Qué dice el fallo?

“Yo opino que la Corte Suprema de Justicia debería separarlos del cargo, investigarlos y condenarlos ejemplarmente”, manifestó el analista indicando que lo actuado por los magistrados le tiró un manto de impunidad al exmandatario.

Recordó que en las elecciones pasadas el excandidato presidencial Rómulo Roux estuvo analizando solicitar el recuento de votos, lo que habría puesto en cuestión los resultados del TE, sin embargo, Roux recapacitó y no lo hizo, no obstante, tras el golpe de credibilidad a la institución, en el 2024 se podría dar un desconocimiento de los resultados.

Resaltó que los dos magistrados sabían que el principio de especialidad al que hicieron referencia no existe y tampoco les correspondía a ellos emitir fallo sobre ello.

“Esto es tan grave que el caso Odebrecht y New Business surgieron antes de que existiera el partido, lo que quiere decir que usted puede robar un banco hoy y luego fundar un partido político y decir: a mí no se me puede juzgar, es así de gravísimo lo que ha ocurrido aquí”, aseveró Stoute.

Vea también: Tribunal Electoral rechaza apelación de Fábrega sobre proceso de revocatoria de mandato

Sostuvo que el golpe que se le ha dado a la credibilidad democrática del país es total, asegurando que de nada vale que Araúz salga en diciembre de su puesto porque ya el daño está hecho, además, es gravísimo lo que está sucediendo sobre todo porque si el Tribunal Electoral no tiene la confianza plena de la ciudadanía no funciona, no es garante de los resultados electorales.