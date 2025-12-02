Dengue en Panamá: Minsa reporta 14,349 casos y 24 defunciones en lo que va del año

La tasa de incidencia nacional para la semana 45 se ubicó en 314 casos por cada 100 mil habitantes .

Panamá/El dengue continúa mostrando una alta incidencia en el país, según el informe epidemiológico divulgado este martes 2 de diciembre por el Ministerio de Salud (Minsa). Hasta la semana epidemiológica número 45 —correspondiente del 2 al 8 de noviembre— se han acumulado 14,349 casos de dengue a nivel nacional.

Del total reportado, 12,733 casos corresponden a pacientes sin signos de alarma, 1,517 presentan signos de alarma y 99 han sido clasificados como dengue grave.

Regiones con más casos

El documento oficial detalla que la Región Metropolitana se mantiene como la zona con mayor cantidad de contagios, al registrar 4,422 casos. Le siguen: San Miguelito: 2,527 casos; Panamá Oeste: 1,529; Panamá Norte: 1,347; Chiriquí: 848; Bocas del Toro: 805; Veraguas: 54; Los Santos: 503; Colón: 418; Panamá Este: 359; Herrera: 356; Darién: 326; Coclé: 284; Comarca Ngäbe Buglé: 69; y Guna Yala: 15 casos.

La tasa de incidencia nacional para esta semana se ubicó en 314 casos por cada 100 mil habitantes.

Hospitalizaciones y defunciones

El Minsa informó que 1,393 pacientes han requerido hospitalización desde el inicio del año. En cuanto a fallecimientos, 24 defunciones se han registrado en lo que va de 2025. La distribución por región es la siguiente:

Chiriquí: 4

4 Bocas del Toro: 4

4 Metropolitana: 3

3 Darién: 2

2 Panamá Este: 2

2 Coclé: 2

2 San Miguelito: 2

2 Los Santos: 1

1 Herrera: 1

1 Panamá Oeste: 1

1 Ngäbe Buglé: 1

1 Colón: 1

Corregimientos con más contagios

El reporte también identifica las áreas con mayor concentración de casos confirmados: Tocumen: 999 (Metropolitana); 24 de diciembre: 868 (Metropolitana); Belisario Frías: 595 (San Miguelito); Belisario Porras: 543 (San Miguelito); y Ernesto Córdoba Campos: 364 (Panamá Norte). La mayoría de los contagios se presentan en personas entre 10 y 49 años.

Intensifican operativos y piden apoyo ciudadano

El Ministerio de Salud reiteró que continúa intensificando los operativos de control de vectores en todo el país, pero insistió en que la participación comunitaria es clave para frenar la propagación del mosquito aedes aegypti.

Las autoridades piden a la población: