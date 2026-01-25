Denuncian contaminación por desechos cárnicos en una comunidad en Veraguas

Ante esta situación, los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Santiago de Veraguas/Residentes de la comunidad de Cañazas Arriba, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, manifestaron su preocupación ante el constante vertido de restos cárnicos a la orilla de la vía principal, una situación que está generando contaminación ambiental y riesgos sanitarios en el área.

Los moradores señalaron que, hasta el momento, no se ha logrado determinar si se trata de una empresa o de personas particulares quienes estarían detrás de esta práctica ilegal, la cual se viene registrando desde el año pasado.

Una de las residentes indicó que los desperdicios son arrojados de manera recurrente, lo que representa un grave riesgo de contaminación del río cercano, además de afectar la salud pública y el entorno natural de la comunidad.

Vecinos también advirtieron que, de forma permanente, se observan aves de rapiña en la zona, atraídas por los restos orgánicos, lo que evidencia la magnitud del problema y el impacto ambiental que está generando.

Otra moradora aseguró que, según testimonios de la comunidad, un vehículo estaría lanzando los desperdicios cárnicos en bolsas plásticas durante horas de la madrugada, lo que ha dificultado identificar a los responsables.

Ante esta situación, los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y se sancione a quienes estén incurriendo en esta práctica, que atenta contra el ambiente, la salud y la seguridad de la comunidad.

Con información de Ney Castillo