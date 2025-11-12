Desarticulan grupo dedicado a estafas mediante la venta ficticia de autos en redes sociales

Según las investigaciones, el grupo utilizaba plataformas digitales y redes sociales para publicar anuncios de autos en venta , donde ofrecían atractivos precios para captar a sus víctimas.

Panamá/Un operativo simultáneo desarrollado en los corregimientos de Pueblo Nuevo, Betania y San Francisco permitió la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas a una red dedicada a estafar a ciudadanos mediante la venta falsa de vehículos.

De acuerdo con las autoridades, entre los detenidos figura el supuesto líder del grupo, quien ya contaba con múltiples denuncias por este mismo tipo de actividad delictiva. Las capturas se realizaron durante la operación “Zamoka”, ejecutada en coordinación por la Policía Nacional, a través de la Dirección Judicial de Investigaciones y el Ministerio Público.

Según las investigaciones, el grupo utilizaba plataformas digitales y redes sociales para publicar anuncios de autos en venta, donde ofrecían atractivos precios para captar a sus víctimas. Una vez concretado el contacto, las personas estafadas realizaban abonos y gestionaban el traspaso del vehículo, pero nunca llegaban a recibirlo.

Las autoridades informaron que los tres aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados o víctimas afectadas por esta modalidad de fraude.