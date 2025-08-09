Desempleo juvenil y falta de oportunidades laborales aquejan a Panamá Oeste

La Chorrera, Panamá Oeste/La provincia de Panamá Oeste atraviesa una difícil situación marcada por altos índices de desempleo que afecta tanto a jóvenes preparados académicamente como a trabajadores de mayor edad. Esta problemática fue abordada durante una reunión entre la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, autoridades locales y representantes del sector privado en La Chorrera.

Algunos residentes de la zona, describen la paradoja que enfrentan los buscadores de empleo: "Cuando los jóvenes van a buscar empleo, les dicen que no les dan trabajo porque les falta experiencia. Si un adulto mayor va a buscar trabajo, le dicen que no porque está pasado de edad, que ya no puede trabajar en la empresa".

Esta situación obliga a muchos habitantes a buscar alternativas: "Lo que se pueda hacer, lo que se pueda inventar por ahí para sobrevivir", explican habitantes del lugar sobre las estrategias que adoptan las familias para generar ingresos.

La falta de oportunidades locales ha generado una movilización laboral hacia la ciudad de Panamá. Graciela de Santo Alto confirma esta tendencia: "La mayoría de los jóvenes que consiguen trabajo se van para la ciudad".

Esta migración no solo afecta a las familias, sino que también priva a la provincia de su capital humano más preparado, continuando un ciclo de subdesarrollo económico local.

La ministra Muñoz presentó varias iniciativas para abordar este problema laboral. Entre las principales medidas se encuentran:

Reclutamientos focalizados : El ministerio implementa programas de intermediación con la empresa privada para "humanizar la búsqueda de empleo" y promover la contratación de mano de obra local.

: El ministerio implementa programas de intermediación con la empresa privada para "humanizar la búsqueda de empleo" y promover la contratación de mano de obra local. Mesa técnica tripartita : Se establecerá una mesa de trabajo conjunto entre la alcaldía, la empresa privada y representantes de corregimiento para crear plazas de empleo dentro del distrito.

: Se establecerá una mesa de trabajo conjunto entre la alcaldía, la empresa privada y representantes de corregimiento para crear plazas de empleo dentro del distrito. Se proyecta abrir centros para capacitar a la mano de obra local según las nuevas tendencias del mercado laboral.

Observatorio del Mercado Laboral: Programado para lanzarse el 15 de septiembre, este instrumento permitirá obtener datos específicos sobre la situación del empleo y orientar las políticas públicas.

Representantes de la empresa privada destacaron la importancia de crear "trabajo decente en empresas sostenibles" y destacaron que "el mayor generador de empleo es el sector empleador, el sector de la empresa privada".

Manifestaron que la mano de obra de Panamá Oeste es calificada y que las empresas, bajo el principio de libre empresa, naturalmente contratarán a los mejores trabajadores disponibles.

Con información de Yiniva Caballero