Ruta del desfile en Bugaba se mantiene, pero habrá ajustes en vías alternas por obras del MOP

Bugaba, Chiriquí./A pocas semanas del inicio de las fiestas patrias, las autoridades del distrito de Bugaba confirmaron que la tradicional ruta del desfile patriótico se mantendrá sin cambios. Sin embargo, se realizarán ajustes en las vías alternas debido a los trabajos de mejoramiento vial que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en diferentes sectores del distrito.

Funcionarios de Operaciones del Tránsito y del propio MOP estarán a cargo de la regulación vehicular durante las jornadas de celebración, con el propósito de garantizar la movilidad y seguridad de los asistentes.

El Cuerpo de Bomberos de Bugaba también emitió una serie de recomendaciones preventivas, especialmente dirigidas a los centros educativos que participarán en los desfiles tanto en tierras bajas como en tierras altas, tomando en cuenta las condiciones climáticas que se registran en la región.

Las autoridades municipales informaron que se ha coordinado con los estamentos de seguridad y organismos de socorro para brindar apoyo a los estudiantes, docentes y público que acuda a las actividades patrias.

Asimismo, reiteraron el llamado a los padres de familia y organizadores para mantenerse atentos ante posibles cambios en el clima y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Con estas medidas, el distrito de Bugaba se prepara para celebrar con orden y seguridad las festividades del mes de noviembre, en honor a los símbolos y valores nacionales.

Con información de Demetrio Ábrego.