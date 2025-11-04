Desfile del 5 de noviembre en Colón se desarrollará con 'normalidad', según Meduca

En tanto, se insta a la ciudadanía a seguir las cuentas oficiales del Ministerio de Educación para recibir notificaciones responsables sobre cualquier cambio futuro.

Colón, Colón/La Dirección Regional de Educación de Colón confirmó a través de un comunicado que los actos protocolares y desfiles del 5 de noviembre se desarrollarán con normalidad en la provincia, según lo programado en el marco de las celebraciones patrias.

Esta confirmación se da luego de que la Dirección Regional informara la decisión de suspender los desfiles programados para este martes 4 de noviembre, con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y asistentes ante las inestables condiciones del tiempo que afectan a la región.

El Ministerio de Educación (Meduca) señaló que esta medida preventiva se tomó atendiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Meduca reafirma su compromiso con la seguridad y con la celebración de los valores cívicos, manteniendo su comunicación constante con las autoridades para cualquier novedad.

En tanto, se insta a la ciudadanía a seguir las cuentas oficiales del Ministerio de Educación para recibir notificaciones responsables sobre cualquier cambio futuro.

Las intensas lluvias del 3 de noviembre en Colón, específicamente en el sector de Portobelo, dejaron más de 20 viviendas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierras, según el último balance realizado por el Sinaproc.

La tarde del 3 de noviembre sorprendió a múltiples familias del lugar luego de que las precipitaciones no pararan por más de dos horas, provocando inundaciones en las vías y deslizamientos de tierras.

En este sitio, se registraron 127 personas afectadas; dos de estas tienen discapacidades y 65 son menores de edad.

Por su parte, el Ministerio de Cultura aseguró que el histórico fuerte de San Jerónimo, uno de los principales componentes del sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO “Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá”, resultó afectado por inundaciones provocadas por las intensas lluvias.