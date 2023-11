Despidos y licencias sin sueldo, salida de empresa de Servicios Médicos a falta de pago del gobierno

Ciudad de Panamá, Panamá/Despidos y licencias sin sueldo, ha sido la salida que ha tenido que tomar la empresa Servicios de Emergencias y Traslados Médicos (Setram), debido a la falta de pago que mantiene el gobierno por servicios prestados durante la pandemia.

Jonathan Quintero, propietario de esta empresa, sostuvo que la partida para el pago de estos servicios se mantiene en manos del Consejo de Gabinete, no obstante, ya ha tenido conversaciones con el gobierno y están a la espera de que se les de pronta respuesta por parte de una comisión que fue asignada para que este pago se concrete.

“Una parte del personal lo hemos despedido, otra parte los hemos mandado por licencia sin sueldo, esperando una respuesta, tomando en cuenta que tenemos personal, en Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera, Veraguas, Los Santos, Panamá Oeste y Coclé”, dijo.

Quintero destacó que el tema ha sido complicado, toda vez que tanto la operatividad como la responsabilidad con el personal de la empresa ha sido muy alta.

“Desde el año 2022, lo que llevamos de 2023 no hemos recibido respuestas por parte del Ministerio de Salud; el año pasado se hizo un traslado de partida el 30 de noviembre, pero los administrativos del Minsa lamentablemente no pudieron ejecutar la partida y se perdió, el 5 de abril nos dan nuevamente otra partida y todavía no se ha podido ejecutar”, añadió.

El servicio contratado por el Ministerio de Salud con Setram, fue de traslado de pacientes de hospital a hospital, traslados de pacientes internos en las provincias por diversas patologías y pacientes Covid.

Quintero indicó que confía en “la buena fe” de que, por parte del ministro de la presidencia, José Simpson Polo, se concrete el pago, clamor de los trabajadores que ocupan 125 plazas de empleo.

Este miércoles paramédicos y personal operativo bloqueó la entrada hacia la sede del Ministerio de Salud, demandando el pago de los servicios prestados.