Detectan a peruano con orden de aprehensión cuando intentaba salir de Panamá

Tras detectar la alerta, funcionarios del Servicio Nacional de Migración realizaron las verificaciones correspondientes y coordinaron con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para confirmar la situación judicial del ciudadano.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano peruano de 38 años fue retenido cuando intentaba salir de Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que los controles migratorios detectaran una alerta relacionada con una orden de aprehensión vigente.

El extranjero se disponía a viajar con destino a Lima, Perú, cuando la alerta se activó durante el proceso de migración de salida.

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Nacional de Migración, la orden estaría relacionada con investigaciones por delitos contra la propiedad intelectual y la seguridad informática.

Tras detectar la alerta, funcionarios del Servicio Nacional de Migración realizaron las verificaciones correspondientes y coordinaron con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para confirmar la situación judicial del ciudadano.

Una vez corroborada la información, el extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

El Servicio Nacional de Migración destacó que mantiene controles permanentes en los aeropuertos del país, con el objetivo de fortalecer la identificación de personas requeridas por las autoridades y la coordinación con los organismos de seguridad y justicia.

El caso se suma a las acciones de verificación que se realizan durante los procesos migratorios de entrada y salida del territorio nacional.

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