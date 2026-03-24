Detienen a joven por presunta trata de personas; promocionaba víctimas por catálogos en internet

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente se dedicaba a reclutar menores de edad y mujeres adultas, a quienes promocionaba a través de catálogos difundidos en páginas web y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

San Miguelito, Panamá/Un hombre de 28 años fue aprehendido este martes 24 de marzo durante un allanamiento realizado en el distrito de San Miguelito, por su presunta vinculación con el delito de trata de personas, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, se presume que el sospechoso se dedicaba a reclutar menores de edad y mujeres adultas, a quienes promocionaba a través de catálogos difundidos en páginas web y aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Luego, recibía pagos mediante transferencias bancarias, producto de la presunta explotación sexual de las víctimas.

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Durante la diligencia, las autoridades incautaron diversos equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo en curso. La acción se desarrolló como parte de la Operación “Manos Protectoras”, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

Se pudo conocer que el operativo contó con la participación conjunta de la Policía Nacional y el Ministerio Público, con el apoyo de la organización internacional OURrescue.

El allanamiento tuvo lugar en una residencia ubicada en el sector de San Isidro, donde se desarrollan las investigaciones para esclarecer este hecho y determinar las responsabilidades. Se espera que el detenido enfrente a un juez de garantías en las próximas horas.